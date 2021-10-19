Винодельня «Кубань-Вино» завоевала 12 медалей Всероссийского дегустационного конкурса «Кубок СВВР-2021»

Фото предоставлено пресс-службой Кубань-Вино.

18 октября в Абрау-Дюрсо состоялся десятый юбилейный Всероссийский саммит виноделов. Главное отраслевое событие года собрало на одной площадке всех ключевых игроков винодельческой индустрии. Организаторами мероприятия выступили НО «Союз виноградарей и виноделов России» (СВВР) и Русский винный дом «Абрау-Дюрсо» при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ и Администрации Краснодарского края.

На саммите были объявлены результаты дегустационного конкурса «Кубок СВВР — 2021» — наиболее статусного соревнования отечественной винодельческой продукции в России. Винодельня «Кубань-Вино», завоевав 12 наград, стала обладателем специального приза «Победитель по медалям».

«Золото» получили вина: коллекционные сухие красные Chateau Tamagne Reserve Красностоп и Chateau Tamagne Reserve Каберне урожая 2015 года, Chateau Tamagne Терруар Красностоп-Саперави 2018, Мадера Кубанская Chateau Tamagne Reserve 2007, сухое белое Chateau Tamagne Терруар Шардоне 2020, коллекционное экстра брют белое Chateau Tamagne Reserve 2014, выдержанное экстра брют белое Aristov Cuvee Alexander. Blanc de Blancs 2019, брют розовое Aristov 2020. «Серебро» - выдержанное сухое красное «Высокий Берег. Мерло 2017», игристое брют белое Chateau Tamagne 2020. Бронзовые медали получили сухие розовые вина Chateau Tamagne Каберне Совиньон и Chateau Tamagne Терруар Цвайгельт урожая 2020 года.

Конкурсная дегустация проходила в два этапа: оценка образцов и предварительное рейтингование, финальная часть — определение призеров. Медальные баллы подсчитывались по совокупному результату первого и второго этапов дегустации. Судейскую бригаду Большого международного дегустационного жюри возглавлял один из самых известных винных критиков мира — Оз Кларк (Великобритания).