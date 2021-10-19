Дети России открывают мир нескучной географии в «Орленке»

Фото: ВДЦ "Орленок".

Участниками программы «Мир открытий» стали 146 ребят из 40 регионов страны, имеющие достижения в области географии, биологии, истории, экологии, туризма, археологии, краеведения и этнографии, представители детских и молодёжных организаций и движений, которые занимаются социально полезной и добровольческой деятельностью. В «Орлёнке» мальчишки и девчонки изучают различные области географии на лекциях, практикумах и мастер-классах от учёных, путешественников и экспертов Русского географического общества.

«Эта смена неслучайно называется «Мир открытий». Она действительно открывает для орлят и тайны географических исследований, и новые горизонты познания, и их личные профессиональные и человеческие грани. Такая концентрация самой актуальной и полезной информации по разным направлениям области ценна и сама по себе, но в сочетании с непосредственным общением ребят со специалистами Русского географического общества она приобретает особый вес для юных исследователей окружающего мира. Вдохновившись профессионализмом спикеров, ребята создают собственные проекты — социальные, экологические, просветительские — и предлагают свежие идеи решения современных проблем взаимодействия природы и человека», — прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

Ключевым образовательным курсом смены стала «Нескучная география» — орлята работают по четырём направлениям, среди которых метеорология, занимательная география, биоэкология и океанология. Занятия для ребят проводят как специалисты Русского географического общества, так и приглашённые спикеры — представители госкорпорации «Росатом», «Проектного офиса развития Арктики», предприятия по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» и других организаций.

Ребята посещают лекции и мастер-классы, а также становятся участниками тематических образовательных игр. Так, в ходе географического квеста орлятам удалось поработать с полевой метеостанцией, определить уровень кислотности воды, измерить расстояния между географическими объектами, правильно утилизировать радиоактивные отходы, изучить характеристики почвы и исследовать состав воды через микроскоп. Кроме того, мальчишки и девчонки научились работать со спилс-картами и посоревновались в мастерстве их скоростной сборки.

Юные исследователи приняли участие в географическом диктанте, который является подготовкой к следующему этапу — тому, что пройдёт на всероссийском уровне в ноябре 2021 года. Вопросы для юных географов разделили на три блока: география в сказках, общая география и спелеология (наука о пещерах). Также орлята станут участниками открытого краевого детского экологического фестиваля, направленного на формирование навыков экологически ответственного поведения.