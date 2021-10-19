В Сочи на карантин до 1 ноября закрыта поликлиника №4 в поселке Дагомыс

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В Сочи на карантин переведена поликлиника №4 в поселке Дагомыс. Ограничения из-за коронавирусной инфекции введены в учреждении до 1 ноября. Информация о карантинных мерах размещена на сайте сочинской больницы.

- Приём пациентов с симптомами ОРВИ и COVID-19, забор анализов ведётся в полном объёме в соседнем здании, в кабинете инфекционных заболеваний с 08:00 до 13.00 и с 14:00 до 20:00. Вакцинация проводится с 8:00 до 20:00 в мобильном пункте на территории поликлиники. Узкие специалисты принимают только по записи, а женская консультация и детское отделение работают в прежнем режиме, - говорится в сообщении.

В прежнем режиме продолжают работать отделы поликлиники в микрорайоне Вардане, ФАПы в селах Сергей-Поле, Уч-Дере, Верхнеякорная Щель, Верхнеармянское Лоо, Горное Лоо, Третья Рота, ВОП и ФАПы в Солохаульском сельском округе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в пяти госпиталях Сочи занято более 70% коек. На курорте планируются выездные прививочные кампании.