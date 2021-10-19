Более 3,7 миллиона пассажиров принял аэропорт Краснодара в 2021 году

Всего аэропорт Краснодара обслужил за 9 месяцев 3 705 949 пассажиров

Более 3,7 миллиона пассажиров обслужил аэропорт Краснодара за 9 месяцев текущего года. Нынешний показатель превысил прошлогоднее число на 64%. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта краевого центра.

Так, в сентябре аэропорт обслужил более 500 тысяч пассажиров, что на 10% меньше показателя августа. В последний летний месяц установлено рекордное число: на борту лайнеров в Краснодаре побывали 583 721 человек.

- Если сравнивать с доковидными показателями, то в 2019 году воздушная гавань обслужила 3 164 451, это на 17% меньше нынешних данных, - сообщают в пресс-службе аэропорта.

Наиболее востребованными направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Наталья, Ереван, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень, Казань.