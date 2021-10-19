Фото: банка Уралсиб.

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными в рублях в сентябре 2021 года, подготовленный порталом Выберу.ру. В первой десятке рейтинга – «Кредит наличными» Банка Уралсиб с процентной ставкой от 5 % годовых.

При составлении рейтинга эксперты Выберу.ру учитывали такие ключевые параметры, как размер процентной ставки, полная стоимость кредита, сумма ежемесячных платежей, стоимость личного страхования (если оно необходимо), сроки кредитования, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Всего в рейтинге рассматривается 20 предложений банков, входящих в Топ-50 по размеру розничного кредитного портфеля.

Подробную информацию по кредиту наличными и другим продуктам ПАО «БАНК УРАЛСИБ» можно узнать на сайте банка, по телефону 8 800 250-57-57, либо в ближайшем офисе банка.