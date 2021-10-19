Аэропорт Сочи обслужил более 9 миллионов пассажиров в 2021 году

Аэропорт Сочи впервые в истории преодолел 9-миллионый рубеж пассажиропотока

Аэропорт Сочи в текущем году побил новый рекорд. Впервые в истории воздушная гавань приняла 9 миллионов 129 тысяч пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Подчеркивается, что количество человек превысило прошлогодний показатель на 87%. В предыдущий период аэропорт принял 4 миллиона 892 тысячи пассажиров. Всего на внутренних направлениях обслужено 9 миллионов 29 тысяч человек, а на международных – 100 тысяч граждан. В сентябре текущего года воздушная гавань курорта приняла 1 миллион 264 пассажира.

- Наиболее популярными маршрутами по внутренним направлениям стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань. Среди международных направлений по-прежнему доступны такие страны, как Армения, Турция, Беларусь, Узбекистан и Таджикистан, - говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что количество обслуженных пассажиров в текущем году может расти. По итогам октября Сочи готовится принять более 350 тысяч туристов.