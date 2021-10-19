Мини-библиотеку оборудовали в аэропорту Краснодара

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В аэропорту Краснодара оборудовали мини-библиотеку. «Зона предполетного чтения» появилась для желающих с пользой провести время перед полетом. О новшестве сообщает пресс-служба аэропорта краевого центра.

Любой желающий может взять книгу на время или забрать с собой по принципу бук-кроссинга. В этом случае пассажир оставляет свою книгу взамен той, которую взял.

- В создании библиотеки участвовали сотрудники аэропорта, выделившие книги из личных библиотек. Мы не только делаем пребывание пассажиров в терминале более комфортным и домашним, но и даем книгам вторую жизнь, - сообщили сотрудники аэропорта.

Напомним, в текущем году аэропорт Краснодара уже обслужил более 3,7 миллиона пассажиров. Нынешний показатель превысил прошлогодний на 64%.