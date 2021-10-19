Боец ММА Азиз Камалов по решению краснодарского суда проведет сутки под арестом

В Краснодаре суд отправил на сутки ареста бойца ММА Камалова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре по решению Октябрьского районного суда на сутки административного ареста отправлен боец ММА Азиз Камалов. Мужчина был задержан 18 октября на краснодарском ж/д вокзале. Внимание полицейских привлек отечественный автомобиль, светопропускание тонированных стекол которого не соответствовало требованиям технического регламента о безопасности, сообщили в ГУ МВД по Краснодарском краю.

- Водитель транспортного средства отказался предоставить сотрудникам полиции водительское удостоверение для составления административного материала, а также изначально представился сотрудникам полиции недостоверными сведениями о себе, чем пытался ввести полицейских в заблуждение с целью ухода от административной ответственности, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Правонарушитель в наручниках был доставлен в полицейский участок. Там сотрудники полиции установили личность мужчины и составили в отношении 27-летнего жителя Кореновского района три материала за совершение административных правонарушений. Камалова обвинили в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, в управлении транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Также при Камалове не оказалось водительских прав, и это тоже было учтено судьей при назначении наказания.