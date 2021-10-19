В Усть-Лабинском районе пройдет фестиваль казачьей культуры

В Усть-Лабинске проведут фестиваль казачьей культуры Фото: Иван МАКЕЕВ

В Усть-Лабинском районе с 22 по 24 октября пройдет фестиваль казачьей культуры. Как сообщили организаторы, прошлое оживет на улицах райцентра. В городских парках будут выступать многочисленные казачьи коллективы песни и пляски. Развернутся выставки с экспозициями оружия казаков и предметов быта.

На гастрономической ярмарке можно будет отведать блюда традиционной казачьей кухни: борщи, пироги и вареники. Курирует ярмарку лучший шеф-повар Юга России Андрей Матюха. Специалист по кубанской кухне Святослав Касавченко проведет лекцию и расскажет об исторических особенностях казачьих застолий.

На улицах города Усть-Лабинск и хутора Аргатов также заработают ремесленные мастерские, где можно будет овладеть гончарным искусством, выковать подкову и сделать из соломы традиционную куклу.

Завершится фестиваль гала-концертом.