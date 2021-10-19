Брат экс-губернатора Кубани опроверг обвинение в захвате молокозавода

Депутат Госдумы Алексей Ткачев опроверг обвинения в рейдерском захвате Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Старшего брата бывшего министра сельского хозяйства РФ и экс-губернатора Кубани Алексея Ткачева обвинили в рейдерском захвате подмосковного предприятия, занимающегося производством кисло-молочных продуктов. 18 октября в официальном аккаунте молокозавода было размещено обращение к покупателям.

- Некий депутат Госдумы Ткачев из Краснодара рейдерским нападением захватил наш чудесный завод! Настолько дико влюбился он в наш бизнес и замечательные баночки, - написали производители йогуртов и молочных каш.

Ответ политика, обвиненного в рейдерстве, появился в Telegram-аккаунте кубанского представительства «Единой России». Алексей Ткачев опроверг обвинения и заявил, что будет добиваться публичных извинений.

- Я буду действовать в рамках правового поля и заявлю в соответствующие органы на лиц, публикующих ложную информацию, за распространение заведомой клеветы и сведений, порочащих мое имя и честь, - уточнил Алексей Ткачев.

Выяснилось, что доступ к аккаунту компании был похищен и предприятие уже опровергло недостоверную информацию.