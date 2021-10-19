Губернатор Кубани обсудил с главой Ростеха строительство мусороперерабатывающего завода в регионе

На Кубани планируют построить мусороперерабатывающий комплекс. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Краснодарского края обсудил с Сергеем Чемезовым возможность строительства на Кубани высокотехнологичного завода по переработке мусора. Рабочая встреча прошла в Москве. Как сообщил глава региона, для решения вопросов с твердыми коммунальными отходами краю необходимы новые современные производства.

– Кубань – крупнейший курортный регион, где сегодня отдыхают жители всей страны. С начала года мы уже приняли порядка 16 млн человек. В летний сезон объемы мусора кратно возрастают. Поэтому на первый план выходят вопросы его переработки. Существующим полигонам не под силу справляться с такими количеством. Нам необходимы современные перерабатывающие комплексы мощностью в 500 тысяч тонн отходов в год, – сказал Вениамин Кондратьев.

Современные мусороперерабатывающие предприятия позволяют 50% всего утилизируемого мусора использовать вторично. Из стекла, пластика и бумаги производят технический грунт, которым можно, например, отсыпать газоны.