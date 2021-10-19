Две новые школы появятся в Краснодарском крае до конца 2021 года

До конца года в регионе появятся две новые школы. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае до конца текущего года завершится строительства двух школ. Учреждение возводят в рамках национального проекта «Образование». В ст. Старокорсунской корпус будущей школы № 86 уже готов на 60%. Сейчас рабочие проводят внутренние и наружные коммуникации, кладут кровлю и благоустраивают школьный дворик. В будущем учебном году здесь смогут учиться 250 ребят.

– Новый корпус школы в станице Старокорсунской необходим жителям большого и растущего района, перспективного пригорода Краснодара. Она должна быть сдана в срок – до конца года. Работы на объекте необходимо серьезно ускорить, – рассказал вице-губернатор Андрей Алексеенко.

За шесть лет в Краснодарском крае появилось 60 новых школ. Строительство соцобъектов находится на личном контроле главы региона Вениамина Кондратьева.