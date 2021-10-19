По данным Краснодарстата больше всех получают специалисты, занимающиеся добычей природных ископаемых Фото: Павел МАРТИНЧИК

Среднемесячная зарплата в Краснодарском крае выросла на 9,4%, такие данные приводит Краснодарстат. Как сообщили в организации, заработная плата работников региональных предприятий в августе 2021г. составила 38863 рубля. Это меньше на 1,1% по сравнению с июлем 2021, но больше на 9,4%, чем в августе прошлого года. Среднемесячная начисленная заработная плата за 9 месяцев текущего года составила 39687 рублей, рост на 7,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Больше всего на Кубани зарабатывают специалисты, связанный с добычей природных ископаемых. Их средимесячный доход – 58 118 тысяч рублей. Ниже всего оплачивается труд работников, оказывающих административные и иные сопутствующие дополнительные слуги.