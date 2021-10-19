В станице Динской откроют спорткомплекс

В станице Динской появится спорткомплекс

В станице Динской заканчивается строительство спорткомплекса. В новом многофункциональном центре можно будет заниматься бойцовскими, силовыми и командными видами спорта. Возведение комплекса стало возможно благодаря краевой госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».

– Нам нужно развивать спорт шаговой доступности, чтобы жителям не приходилось возить детей на тренировки в другой конец города или из Динской в Краснодар. Чтобы появилась возможность вечером после работы всей семьей выйти на спортплощадку рядом с домом. На это направлены нацпроект «Демография» и региональные программы, такую задачу ставит перед нами губернатор, – рассказал первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

Спорткомплекс уже готов на 60%. Сейчас идет монтаж внешних и внутренних коммуникаций. Здание будет введено в эксплуатацию 1 декабря.