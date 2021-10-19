На Кубани готовятся к ужесточению антиковидных ограничений

В Краснодарском крае усилят контроль за соблюдением антиковидных мер Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Краснодарского края ждет ужесточение действующих антиковидных мер. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обратился к главам министерств и ведомств ужесточить контроль за соблюдением ограничений, направленных против распространения коронавирусной инфекции.

- Принятые сейчас, равно как и принимаемые в дальнейшем меры, вводятся в соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией и на основе рекомендаций Роспотребнадзора. Усиление контроля уже действующих мер - другой вопрос. Именно такую задачу поставил глава региона Вениамин Кондратьев. В этом направлении работа будет усилена, - сообщили в оперативном штабе региона.

Ранее 18 октября заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. По мнению властей Кубани, это повлечет дополнительную нагрузку на черноморские курорты.