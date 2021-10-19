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Здоровье19 октября 2021 21:43

На Кубани готовятся к ужесточению антиковидных ограничений

Глава региона Вениамин Кондратьев поставил задачу перед ведомствами усилить контроль за соблюдением действующих мер против коронавируса
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодарском крае усилят контроль за соблюдением антиковидных мер

В Краснодарском крае усилят контроль за соблюдением антиковидных мер

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Краснодарского края ждет ужесточение действующих антиковидных мер. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обратился к главам министерств и ведомств ужесточить контроль за соблюдением ограничений, направленных против распространения коронавирусной инфекции.

- Принятые сейчас, равно как и принимаемые в дальнейшем меры, вводятся в соответствии с текущей эпидемиологической ситуацией и на основе рекомендаций Роспотребнадзора. Усиление контроля уже действующих мер - другой вопрос. Именно такую задачу поставил глава региона Вениамин Кондратьев. В этом направлении работа будет усилена, - сообщили в оперативном штабе региона.

Ранее 18 октября заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова предложила объявить дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими. По мнению властей Кубани, это повлечет дополнительную нагрузку на черноморские курорты.