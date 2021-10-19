В Сочи уничтожили 200 очагов мраморного клопа. Фото: пресс-служба администрации Сочи

Борьбу с инвазивным вредителем в Сочи ведут 77 рабочих групп. Коммунальщики проводят мониторинг мест, которые наиболее подходят для зимовки мраморного клопа. Так, их усилиями уже было выявлено и уничтожено более 200 очагов жука-щитника.

- Администрациями внутригородских районов и сельских округов заключены муниципальные контракты со специализированными организациями на уход за зелеными насаждениями, в том числе на борьбу с вредителями. На эти цели в этом году из бюджета выделено более 11 млн рублей, - рассказали в пресс-службе администрации Сочи.

Сейчас клопы наиболее доступны для выявления. В поисках мест для зимовки они перемещаются в места обитания человека. Сочинцам рекомендовали провести генеральные уборки в домах, во дворах, хозяйственных постройках, чердаках и в гаражах, чтобы обнаружить и уничтожить наибольшее количество насекомых. Это скажется на их популяции в будущем сезоне.