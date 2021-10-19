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Общество19 октября 2021 22:30

В Краснодаре отремонтировали 125 многоквартирных домов

Работы были проведены в рамках программы капитального ремонта домов
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре до конца года отремонтируют 229 многоквартирных жилых домов. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре до конца года отремонтируют 229 многоквартирных жилых домов. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре с начала 2021 года обновили 125 многоквартирных домов. В многоэтажках заменили инженерные коммуникации, отремонтировали фасады и перестелили кровлю. До конца текущего года предстоит завершить ремонт еще в 104 многоквартирниках.

Как сообщили в мэрии краевого центра, уже составлен план на будущий год. В 2022 по программе капремонта предстоит отремонтировать 218 городских многоэтажек. На проведение этих работ из Краснодарского краевого фонда капитального ремонта направят более 1 млрд руб.