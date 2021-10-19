Узнали, где будут отключения света в Сочи 20 октября 2021

Часть Сочи будет обесточена Фото: Алексей БУЛАТОВ

Некоторые районы Сочи останутся без света из-за работ на коммуникациях. Их необходимо подготовить к зимним нагрузкам, когда энергопотребление традиционно возрастает. В связи с этим на следующих улицах в указанные периоды не будет света.

В Адлерском районе под ограничения попадут жители села Каштаны, а также обитатели улиц: Мичурина, Светогорская, Шиловская и Налбандяна.

В Хостинском районе работы начнутся в 8.00 утра, в связи с чем подача электроэнергии будет ограничена на улицах: Абовяна, Леселидзе, Фундучной и в переулке Бригадном. Достанут керосинки и жители садовых товариществ «Заря» и «777».

В Центральном районе 20 октября у электриков самый большой объём работ. Здесь придется проверить и заменить электрооборудование на улицах: Яблочная, Виноградная, Восточная, Санаторная, Целинная, Политехническая, Инжирная, Бамбуковая, Высокогорная, Гончарова и на улице Прямой. Также работы пройдут в переулках: Виноградный, Теневой, Городской и Донской.

Примерно в это же время обесточат и дома в Лазаревском районе. Под внимание электриков попал поселок Дагомыс и улица Больничная.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.