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Общество20 октября 2021 0:31

В Крымском районе активизировался грязевой вулкан Шуго

Туристов предупреждают об опасности и просят не подходить близко к кратеру
Евгения ХАЛИКОВА
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Пришел в активность вулкан Шуго. Фото: @tatyanchenko_timur

Пришел в активность вулкан Шуго. Фото: @tatyanchenko_timur

В Крымском районе Краснодарского края началось извержение грязевого вулкана Шуго. Вулкан имеет несколько кратеров, самый крупный достигает 500 метров в диаметре. Столбы грязи, которые извергает из себя Шуго, взлетают на высоту в несколько метров.

Зрелище впечатляющее. Однако, по словам специалистов, это еще не все, на что способен Шуго. Самое мощное извержение было зафиксировано в 1903 году, тогда в активность пришли все кратеры вулкана.

Вулкан занесен в реестр особо охраняемых природных территорий геологического цикла. На территории памятника природы постоянно сохраняется активность, образуются новые грифоны идёт процесс излияний, что собственно и вызывает интерес у туристов. Однако, геологи предупреждают любопытных жителей и гостей района об опасности и просят близко не подходить к действующему вулкану.

В Крымском районе грязевой вулкан Шуго демонстрирует мощь. Видео: @tatyanchenko_timu