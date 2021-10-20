В Крымском районе активизировался грязевой вулкан Шуго

Пришел в активность вулкан Шуго. Фото: @tatyanchenko_timur

В Крымском районе Краснодарского края началось извержение грязевого вулкана Шуго. Вулкан имеет несколько кратеров, самый крупный достигает 500 метров в диаметре. Столбы грязи, которые извергает из себя Шуго, взлетают на высоту в несколько метров.

Зрелище впечатляющее. Однако, по словам специалистов, это еще не все, на что способен Шуго. Самое мощное извержение было зафиксировано в 1903 году, тогда в активность пришли все кратеры вулкана.

Вулкан занесен в реестр особо охраняемых природных территорий геологического цикла. На территории памятника природы постоянно сохраняется активность, образуются новые грифоны идёт процесс излияний, что собственно и вызывает интерес у туристов. Однако, геологи предупреждают любопытных жителей и гостей района об опасности и просят близко не подходить к действующему вулкану.