Что произошло за ночь 20 октября в Краснодарском крае

За ночь 20 октября Вода в Черном море остыла раньше обычного срока из-за штормов. Также причиной стало похолодание.

На Кубани ночью похолодает до -5 градусов. Ожидаются заморозки на почве.

В Сочи проводники поезда незаконно перевозили около 25 тысяч пачек сигарет. Общая стоимость нелегальной продукции составила около 2,5 миллиона рублей.

Среднемесячная зарплата в Краснодарском крае выросла на 9,4%. Лучше всего в регионе оплачиваются специальности, связанные с добычей ископаемых.

На Кубани готовятся к ужесточению антиковидных ограничений. Глава региона Вениамин Кондратьев поставил задачу перед ведомствами усилить контроль за соблюдением действующих мер против коронавируса.