Мобильный пункт по сбору вторсырья откроется в Краснодаре

Фото: chistaya.sreda

В рамках акции «Чистая среда» в Краснодаре откроется мобильный пункт по сбору вторсырья: пластика, полиэтилена, техники, бумаги, металла и пленки.

- Пункт выезжает уже шестой раз. Рассортируйте вторсырье по фракциям. Оно обязательно должно быть чистым и сухим, - написано в инстаграм-аккаунте организации «Чистая среда».

Заработает пункт 23 октября с 12:00. Сначала его развернут на аллее по Котлярова. Там экоактивисты закончат работать в 14:00, а затем они переедут на Платановый бульвар, в район дома по улице Чекистов, 24/1. Здесь сдать мусор можно будет с 15:00 до 17:00.