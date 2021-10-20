Погода на 20 октября 2021 года в Краснодаре: похолодает до плюс 14 градусов

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Резкое похолодание ожидается на Кубани. Уже в ближайшие сутки столбики термометров в Краснодарском крае сбросят в среднем около 10 градусов. Бабье лето в регионе подойдет к концу.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 20 октября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в городе ожидается усиление ветра. На пике его порывы будут достигать 10 м/с.