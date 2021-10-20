Имена восьми погибших красноармейцев помогли установить поисковики из Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сочинский отряд «Подвиг», занимающийся поиском погибших и пропавших без вести солдат Красной армии в Туапсинском и Апшеронском районах, вошел в состав ежегодной экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

- Администрация Сочи на протяжении многих лет поддерживает волонтерское движение по поиску погибших в годы Великой Отечественной войны. Это общественная работа необходима для воспитания чувства патриотизма у подрастающего поколения сочинцев, — отметил заместитель главы Сочи Константин Чеботарь.

Участники экспедиции подняли 387 павших в боях бойцов и командиров Красной армии. Однако установить имена поисковики смогли только 8 солдатам, погибшим во время Великой Отечественной.

— У некоторых бойцов было поверье, что если написать и положить в медальон данные о себе, то риск погибнуть сильно возрастает. Кроме того, записи делались на газетной бумаге, которая практически вся истлела, даже находясь в непромокаемом футляре. Поэтому в этот раз вернуть экспедиции удалось пока только 8 имен, у которых, кстати, нашлись родственники, — сказала заместитель председателя Совета ветеранов правоохранительных органов член поискового отряда «Подвиг» Ирина Селиверстова.