Иномарка сбила двух пожилых женщин в Краснодаре

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19 октября в Краснодаре произошло смертельное ДТП. 56-летняя владелица «Фольксвагена» не справилась с управлением и сбила двух пожилых женщин, которые в тот момент находились на тротуаре - продавали цветы. Одна из пенсионерок скончалась на месте, вторая - была госпитализирована.

- По предварительным данным, женщина перепутала педали газа и тормоза, - рассказал начальник пресс-службы УМВД России по г. Краснодару Артём Коноваленко.

Сейчас по этому делу проводится проверка. Причины и обстоятельства выясняются. Автовладелице грозит до 5 лет лишения свободы.