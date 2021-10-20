Новый роддом в Кореновске начали оснащать оборудованием

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В Кореновске достроили новый роддом, который начали возводить еще в 2013 году. Работы приостановили по вине подрядчика, стройка продолжилась только в 2019-м. 15 октября этого года его все-таки ввели в эксплуатацию. Сейчас в здание завозят необходимое оборудование. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

- В Кореновске достроили замороженный медицинский объект и модернизировали его. Акушерско-гинекологический корпус на 60 коек дополнили женской консультацией на 100 посещений в смену. Полностью укомплектовать здание оборудованием планируют до конца года, - рассказали специалисты.

В Краснодарском крае планируется построить семь подобных роддомов.