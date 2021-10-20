Самолет из Сочи приземлился в Питере со второго раза из-за проблем с шасси

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Самолет из Сочи смог приземлиться в Санкт-Петербурге только со второго раза. Все случилось из-за того, что сработала сигнализация стоек шасси. После нештатной ситуации прокуратура организовала проверку.

- Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту возможных нарушений в сфере безопасности полетов при посадке самолета в Пулково. Обстоятельства выясняются, - сообщили в ведомстве.

Известно, что после второго круга посадка прошла нормально. На борту находись 187 пассажиров, никто не пострадал.