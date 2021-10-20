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Общество20 октября 2021 10:16

Из-за аварии без тепла остались 11 многоквартирных домов и школа в Краснодаре

Сейчас идут восстановительные работы
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодаре утром 20 октября на улице Седина произошла утечка на теплотрассе. Из-за этого без тепла остались несколько домов и школа. Аварию сейчас устраняют специалисты. Об этом сообщили в ЕДДС города.

- Подачу тепла ограничили в школе №2 и в 11 многоквартирных домах. Частные дома в зону отключения не попали, - отметили в диспетчерской службе.

Сейчас на месте работает ремонтно-восстановительная бригада АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго». Восстановить подачу тепла планируется до 15:00.