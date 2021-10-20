Женщина с тремя детьми заблудилась в лесу в Северском районе Кубани

Фото: ГУ МЧС РФ по региону

Женщина с тремя детьми заблудилась в лесу в окрестностях хутора Бончковского Северского района. Они плутали по чаще несколько часов. Родственники вызвали спасателей после того, как мобильные телефоны путешественников перестали ловить связь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

- 19 октября поступила информация, что женщина с тремя детьми пошла в лес и не выходит на связь. Потерявшихся нашли в 23:25 часов. Спасатели вывели их из леса, медицинская помощь никому не понадобилась, - отметили в ведомстве.

К поискам подключились 170 человек и 35 машин. К счастью, заблудившихся нашли быстро.