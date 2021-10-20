Из-за смерти 10-летнего мальчика от коронавируса назначена проверка на Кубани

Спасти ребенка не удалось

Из-за смерти 10-летнего мальчика в Горячем Ключе от коронавируса назначена проверка. Об этом сообщили в минздраве Краснодарского края.

- Ведется проверка, - пояснили "КП" - Кубань" в ведомстве.

Школьник почувствовал себя плохо внезапно. Буквально в течение суток 23 сентября он пожаловался на затруднение дыхания, у него начали синеть губы и ногти на руках. Бригаду экстренной помощи вызвала мальчику педиатр, когда его привезли на прием. Ребенка тут же забрали в реанимацию ковидного госпиталя, но спасти уже не смогли. Болезнь развилась молниеносно.

Посмертный диагноз школьника - отек легкого на фоне острого ларинготрахеита, коронавирус.