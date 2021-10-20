На Кубани дэпээсники помогли женщине-водителю со сломавшейся машиной

Фото: пресс-службы ГУ МВД РФ по региону

Недалеко от станицы Старощербиновской на дороге заглохла машина. Женщина-водитель не могла определить причину поломки. На помощь к ней подоспели полицейские. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Сотрудники ДПС Виктор Бачище и Александр Слынько заметили припаркованный ВАЗ-2114 с включенной аварийной сигнализацией. Женщина рассказала о ситуации. Полицейские осмотрели машину и выяснили, что на месте ремонт невозможен. После этого стражи порядка помогли водителю отбуксировать авто на станцию техобслуживания, - пояснили в ведомстве.

Водитель поблагодарила полицейских за оказанную помощь в трудной ситуации.