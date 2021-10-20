Житель Сочи украл у знакомой ювелирные украшения на 1,3 млн рублей

Дело передано в суд

В дежурную часть Адлерского района Сочи обратилась местная жительница. Женщина пояснила полицейским, что из ее квартиры пропали ювелирные украшения на 1,3 млн рублей. Похитителя вычислили быстро. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Оказалось, что к краже причастен 38-летний знакомый заявительницы. Приезжего из Майкопа задержали по месту временного проживания в Сочи. Мужчина рассказал, что у него были ключи от квартиры, и в течение месяца он выносил из нее золотые украшения и сдавал в ломбард, - отметили в ведомстве.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.