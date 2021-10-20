Третьим на пост мэра Краснодара выдвинулся Константин Синецкий

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На должность главы Краснодара претендуют уже три кандидата. Третьим выдвинулся руководитель организации «Южный молочный союз» Константин Синецкий, он предоставил все необходимые документы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Документы на участие в конкурсе на должность главы Краснодара завершат принимать 29 октября, осталась неделя, - отметили в мэрии.

Напомним, что ранее на должность главы Краснодара подали заявки два кандидата - директор муниципального предприятия «Ейские тепловые сети» Андрей Назаров и индивидуальный предприниматель Евгений Ильин.

Ранее «Комсомолка» сообщала, кто из «народных» кандидатов точно не сядет мэрское кресло.