На Кубани за сутки коронавирусом заразились 254 человека, в том числе 40 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае по данным на 20 октября за сутки выявили 254 новых случая COVID-19. Среди заболевших 40 детей от 3 месяцев. Об этом сообщили в оперштабе.

Самыми зараженными стали Краснодар, Лабинский и Темрюкский районы. Здесь выявили 72, 26 и 19 случаев соответственно. Следующий в антирейтинге Сочи с 13 заболевшими. В Кущевской районе в больницу попали 12 человек, в Мостовском – 11. По десять инфицированных в Ленинградском и Усть-Лабинском районах, по девять – в Курганинском и Горячем Ключе, восемь – в Тимашевском.

- По семь человек с COVID-19 выявили в Анапе и Кореновском районе. По шесть – в Динском и Красноармейском. По пять новых пациентов в Апшеронском, Туапсинском и Белоглинском районах, по четыре – в Гулькевичском и Павловском. Три человека выявили в Выселковском районе. Единичные случаи зафиксированы в Крыловском, Славянском муниципалитете и Геленджике, - отметили в оперштабе.

Каждый день стало умирать все больше людей с подтвержденной инфекцией. По данным на 20 октября за сутки в регионе скончались 39 пациентов.