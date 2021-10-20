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Здоровье20 октября 2021 11:48

На Кубани за сутки коронавирусом заразились 254 человека, в том числе 40 детей

Ситуация с инфекцией осложняется
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае по данным на 20 октября за сутки выявили 254 новых случая COVID-19. Среди заболевших 40 детей от 3 месяцев. Об этом сообщили в оперштабе.

Самыми зараженными стали Краснодар, Лабинский и Темрюкский районы. Здесь выявили 72, 26 и 19 случаев соответственно. Следующий в антирейтинге Сочи с 13 заболевшими. В Кущевской районе в больницу попали 12 человек, в Мостовском – 11. По десять инфицированных в Ленинградском и Усть-Лабинском районах, по девять – в Курганинском и Горячем Ключе, восемь – в Тимашевском.

- По семь человек с COVID-19 выявили в Анапе и Кореновском районе. По шесть – в Динском и Красноармейском. По пять новых пациентов в Апшеронском, Туапсинском и Белоглинском районах, по четыре – в Гулькевичском и Павловском. Три человека выявили в Выселковском районе. Единичные случаи зафиксированы в Крыловском, Славянском муниципалитете и Геленджике, - отметили в оперштабе.

Каждый день стало умирать все больше людей с подтвержденной инфекцией. По данным на 20 октября за сутки в регионе скончались 39 пациентов.