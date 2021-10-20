Всероссийский семинар «Цифровая трансформация подготовки спортивного резерва» стартовал в Сочи

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В Сочи стартовал Всероссийский семинар «Цифровая трансформация подготовки спортивного резерва». Темой обсуждения станет внедрение информационной системы «Мой спорт». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- "Мой спорт" собирает данные спорторганизаций и школ в одном месте и создает единый реестр всех видов спорта. Одна из главных задач – сократить время за счет автоматизации планирования и проведения тренировок и создания отчетности. Это позволит следить за уровнем подготовки спортсменов, команд, тренеров, спортивных организаций в целом, - говорится в сообщении пресс-службы.

Пользоваться программой "Мой спорт" могут спортсмены, родители, тренеры. В будущем систему "Мой спорт" объединят с государственной информационной системой "Физическая культура и спорт".

На сегодняшний день «Мой спорт» внедряют в 31 организации, в том числе в 15 – в Сочи. Всего к цифровой системе подключаются в 42 регионах страны.

Семинар проходит в Российском международном олимпийском университете Сочи. В рамках мероприятия подведут итоги I всероссийского конкурса «Цифровая трансформация российского спорта – 2021».