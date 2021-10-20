Юные поисковики «Орленка» работают в базах данных Минобороны РФ

Юные поисковики «Орлёнка» работают в базах данных Минобороны РФ.

Участниками смены стали 110 детей из более чем 20 регионов страны. Это победители и призеры Всероссийского конкурса творческих работ «Нам доверена память», представители школьных поисковых отрядов и активисты направления «Гражданская активность» общественно-государственной организации «Российское движение школьников».

«Ценно, что именно дети вовлечены в тему сохранения исторической памяти, ведь в их руках будущее нашей страны. Преемственность поколений — залог того, что опыт прошлых лет, порой горький и непростой, поможет сформировать осознанное и бережное отношение детей к миру и людям вокруг», — прокомментировал директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус.

В течение смены дети проходят обучение в «Школе юного поисковика». На занятиях ребята изучают основы музееведения, пробуют работать со специальной техникой, получают информацию, как обращаться с найденным в экспедициях оружием времен войны, учатся оказывать первую медицинскую помощь.

Орлята становятся участниками мастер-классов и образовательных площадок. Одна из них — «Работа в базах данных Министерства обороны Российской Федерации». Там мальчишки и девчонки учатся добывать и верно обрабатывать информацию из открытых источников Министерства обороны.

Также для ребят проходят встречи с участниками «Поискового движения России». Так, руководитель Новосибирского регионального отделения Наталья Некрасова провела лекцию «Психология поисковика», на которой дети узнали, насколько поисковику важно быть хорошим психологом — правильно общаться с родными тех, кого уже нет в живых, бережно относиться к их эмоциональному состоянию и выбирать верные коммуникативные тактики.

«Это не первый мой опыт в работе поисковика, но каждый раз, когда я с этим сталкиваюсь, появляются новые знания, которые обязательно пригодятся в дальнейшей работе», — поделилась впечатлениями боец поискового отряда «Опора» из Челябинской области Алиса Солдаткина.

Итогом смены станет квест-игра «Тропа поисковика», на которой дети применят полученные знания на практике и сдадут нормативы по военной подготовке, работе с металлоискателем и выполнят задания по истории России.

Смена продлится до 25 октября, ее организаторами выступили ООД «Поисковое движение России», ВДЦ «Орленок».