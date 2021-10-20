Более 1 миллиона рублей зарплаты работникам задолжало сочинское предприятие

Фото из архива КП

В Сочи управляющая компания задолжала заработную плату работникам предприятия. В результате сформировался долг в размере более 1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

В ходе проверки установлено, что деньги не выплачивались в период март-апрель текущего года. Долг сформировался перед 20 сотрудниками.

- В отношении руководителя и юридического лица возбуждено административное дело по нарушению трудового законодательства. Долг перед пострадавшими сотрудниками погашен, - сообщают в краевой прокуратуре.