На Кубани внепланово проверяют владельцев земельных участков

Фото: Кадастровая палата края

В Краснодарском крае внепланово проверяют владельцев земельных участков. Причиной земельного надзора могут стать нарушения обязательных требований.

- Проверки ждут тех, у кого площадь земельного участка не соответствует сведениям, которые содержатся в ЕГРН, есть отклонение местоположения характерной точки границы участка от сведений о границах в ЕГРН, используется он не по назначению или на участке для жилищного строительства, отсутствуют объекты капитального строительства и не ведутся строительные работы, - пояснили в Кадастровой палате края.

Согласно приказу Росреестра перечень индикаторов риска будет расширен. После вступления в силу нового положения поводом для внеплановых проверок станут также следующие нарушения:

1. В ЕГРН отсутствуют права на используемый земельный участок.

2. Гражданин не представил декларацию об использовании участка, полученного по договору безвозмездного пользования, в срок не позднее трех месяцев после истечения трёх лет со дня заключения договора.

Наличие информации о том, что участок из земель сельскохозяйственного назначения используется не по целевому назначению, либо с нарушениями законодательства.