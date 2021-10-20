В Сочи для водоснабжения высокогорных сел установили новые насосные станции

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи завершается ремонт сетей водоснабжения высокогорных сел. Проблемы с подачей воды наблюдались в селах Верхневеселое и Черешня. Накануне мэр Сочи посетил с объездом объекты поселений.

В результате на участке установили насосные станции, которые запустят до конца текущего года. Благодаря новому оборудованию вода в дома будет поступать бесперебойно. Ранее из-за устаревших конструкций летом водоснабжение в селах прерывалось.

Помимо сетей водоснабжения, в поселении Веселом проводится благоустройство сквера площадью 540 квадратных метров. Территорию не использовали и не расчищали в течение многих лет. В парке установят оборудование детское и спортивное оборудование и мебель для парков.

В рамках объезда предложено отремонтировать Дом Культуры в селе Верхневеселом. Планируется, что в будущем участок здания используют под фельдшерско-акушерский пункт. А до лета 2022 года в поселении поведут работы на дорожном участке по улице Мира от улицы Урожайной до улицы Светогорской. Здесь отремонтируют 2,7 километров полотна.