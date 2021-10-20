На Кубани более 49 тысяч человек прошли обследование после перенесенного COVID-19

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В Краснодарском крае более 49 тысяч пациентов прошли обследование после перенесенного COVID-19. Диспанцеризацию проводят в 93 региональных медучреждениях. О рисках для переболевших накануне рассказал глава краевого Минздрава Евгений Филиппов.

Подчеркивается, что угроза развития других заболеваний для перенесших коронавирус пациентов сохраняется в течение года. Чаще всего – это проблемы с сердечно-сосудистой системой и появление тромбов.

COVID-19 влияет и на развитие хронических заболеваний. Для этого проводится обследование, после чего пациентов в зоне риска отправляют на эхокардиографию, КТ легких и проверку сосудов. В случае обнаруженных проблем пациентам назначают реабилитацию.

- Чем раньше специалисты выявят отклонения, тем быстрее начнется лечение и восстановление здоровья. Не стоит забывать и о вакцинации: сейчас это единственный способ избежать заражения или осложненного течения COVID-19, – отметил Евгений Филиппов.

Напомним, в регионе необходимо привить 80% населения. Накануне обязательную вакцинацию ввели для некоторых категорий граждан. Всего на Кубани прививку от коронавируса получили 2 миллиона из 3,6 миллионов человек.