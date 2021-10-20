АТОР: отдых в Сочи на длинные ноябрьские выходные на двоих обойдется в 25 тысяч рублей

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Десятидневные туры с вылетом в период 29 октября – 4 ноября в Сочи можно купить за 25 тысяч рублей. Это один из самых дешевых вариантов путевок на длинные выходные. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

- Путевка на 10 дней в Сочи обойдется на двоих в 25 тысяч рублей, в Турцию – ее можно купить за 38 тысяч, а в Египет на Красное море поездка обойдется дороже - от 70 тысяч рублей на двоих, - отметили в АТОР.

По данным аналитиков, все цены включают авиаперелет из Москвы, проживание и питание.

- Сочи и Турция входят в самые бюджетные варианты для отдыха – сегмент до 50 тысяч, дороже будет стоить съездить в Армению, Кипр, Египет, Грецию, Сербию, Узбекистан, ОАЭ и Венгрию – от 50 до 100 тысяч рублей, еще дороже обойдутся Мальдивы, Венесуэла, Куба и Доминикана, - добавили туроператоры.