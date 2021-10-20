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Общество20 октября 2021 13:42

Житель Новороссийска задолжал знакомым 50 млн рублей, 15 из которых проиграл на букмекерских ставках

Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет
Светлана ОВДЕЙ
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Деньги мошенник брал под расписку, однако так и не вернул

Деньги мошенник брал под расписку, однако так и не вернул

В Новороссийске перед судом предстанет местный житель. Мужчина занял у знакомых 50 миллионов рублей, 15 из которых проиграл на букмекерских ставках, а возвращать долг не спешил. Об этом накануне сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Так, мужчина занимал деньги в размере от 750 тысяч до 35 миллионов рублей. Обвиняемый брал средства в долг под расписку и обещал вернуть. Однако потерпевшие деньги так и не получили. Деньги мужчина потратил в личных целях, а 15 миллионов проиграл на ставках в букмекерских конторах.

- В отношении местного жителя было возбуждено уголовное дело, расследование которого завершилось, а материалы переданы для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит наказание в виде лишений свободы сроком до 10 лет,- говорится в сообщени пресс-службы.