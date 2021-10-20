В Красноармейском районе ввели режим ЧС из-за бомбы

Фото: instagram.com/krasnoarmeisky_admin

В Красноармейском районе Краснодарского края ввели режим ЧС из-за бомбы, которую нашли в районе поселка Краснополянского Октябрьского сельского поселения.

Как стало известно, это боеприпас времен войны. Несмотря на то, что он пролежал много лет, саперы сообщили - снаряд может быть опасен. Взрывоопасный предмет находится в поле, потому территорию вокруг него оцепили, чтобы избежать ЧП.

Фото: instagram.com/krasnoarmeisky_admin

Для того, чтобы избавиться от опасной бомбы, в районе ввели режим «Чрезвычайная ситуация».

- Возле того места, где нашли бомбу, организовали круглосуточное дежурство, выставили оцепление, - сообщил глава Красноармейского района Юрий Васин в своем Instagram. - Приняты все меры, чтобы обеспечить безопасность населения.

Пока все снаряды не вывезли и не уничтожили, режим чрезвычайной ситуации снимать не будут. На данный момент речь об эвакуации людей не идет - этого не требуется.