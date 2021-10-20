Более 80% садовых товариществ Краснодарского края и Адыгеи имеют задолженность за электроэнергию

Фото: «ТНС энерго Кубань».

Общий долг СНТ перед «ТНС энерго Кубань» на конец сентября достиг почти 450 млн рублей. Из всех садовых товариществ, обслуживаемых гарантирующим поставщиком, 81% имеет задолженность за потребленную электроэнергию. При этом 5 садовых товариществ формируют 21% всей задолженности.

В преддверии осенне-зимнего сезона рост задолженности садоводческих товариществ вызывает обеспокоенность, так как может повлечь не только ограничение электроснабжения непосредственно должников, но и осложнить прохождение пика потребления в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Наибольшую задолженность накопили:

ДНТ «Дружба» г. Майкоп – 24,7 млн руб.

ДНОГ «Золотой Гребешок» г. Сочи – 20,3 млн руб.

СОНТ «Колос» Анапский район – 15,6 млн руб.

СНТ «Шоссейное» г. Краснодар – 13,5 млн руб.

СНТ «Градостроитель» г. Краснодар – 20,4 млн руб.

Введение ограничений – крайняя и вынужденная мера. Для улучшения платежной дисциплины «ТНС энерго Кубань» активно взаимодействует с местными органами власти, председателями СНТ. Проводятся разъяснительные мероприятия для членов садовых товариществ.

Во избежание ограничений в осенне-зимний период, «ТНС энерго Кубань» настоятельно рекомендует погасить долги до получения уведомления.