Предприятия Кубани представляют продукцию на международной выставке «Интерполитех»

Фото: пресс-служба администрации региона

В Москве проходит международная выставка «Интерполитех», участниками которой стали и кубанские предприятия. Продукцию представляют производства из Краснодара и Славянского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Тематика выставки - презентация средств обеспечения безопасности государства. В частности, краснодарский научно-инженерный центр представляет цифровые системы видеонаблюдения. Еще одно краснодарское предприятие по производству спецодежды презентовало военную форму, бронежилеты для силовых структур. А швейная фабрика Славянского района с изделиями индивидуальной защиты кожи.

Отметим, что Краснодарский край участвует в выставке уже второй раз.