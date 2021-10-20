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Общество20 октября 2021 14:36

Предприятия Кубани представляют продукцию на международной выставке «Интерполитех»

На мероприятие отправились предприятия из Краснодара и Славянского района
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: пресс-служба администрации региона

Фото: пресс-служба администрации региона

В Москве проходит международная выставка «Интерполитех», участниками которой стали и кубанские предприятия. Продукцию представляют производства из Краснодара и Славянского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Тематика выставки - презентация средств обеспечения безопасности государства. В частности, краснодарский научно-инженерный центр представляет цифровые системы видеонаблюдения. Еще одно краснодарское предприятие по производству спецодежды презентовало военную форму, бронежилеты для силовых структур. А швейная фабрика Славянского района с изделиями индивидуальной защиты кожи.

Отметим, что Краснодарский край участвует в выставке уже второй раз.