Почти миллион рублей выплатили пострадавшим при взрыве в гостинице Геленджика

В Геленджике пострадавшим от взрыва в гостинице выплатили 930 тысяч рублей. Полную сумму ущерба озвучат после завершения следствия. Об этом накануне сообщил ТАСС заместитель мэра по вопросам безопасности Андрей Ермаков.

- Вследствие взрыва газа в Геленджике в некоторых районах был введен режим ЧС, после принято решение об оказании помощи пострадавшим и семьям погибших. На эти цели из резервного фонда бюджета Геленджика выделена единоразовая материальная помощь в объеме 930 тысяч рублей, - отметил Андрей Ермаков. – После судебного решения пострадавшие могут обращаться в суд о возмещении ущерба.

Напомним, летом в одной из гостиниц Геленджика прогремел взрыв газа. В результате погибли 2 человека.