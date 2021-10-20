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Общество20 октября 2021 14:56

Почти миллион рублей выплатили пострадавшим при взрыве в гостинице Геленджика

Полную сумму выплат озвучат после завершения следствия
Светлана ОВДЕЙ
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В Геленджике пострадавшим от взрыва в гостинице выплатили 930 тысяч рублей. Полную сумму ущерба озвучат после завершения следствия. Об этом накануне сообщил ТАСС заместитель мэра по вопросам безопасности Андрей Ермаков.

- Вследствие взрыва газа в Геленджике в некоторых районах был введен режим ЧС, после принято решение об оказании помощи пострадавшим и семьям погибших. На эти цели из резервного фонда бюджета Геленджика выделена единоразовая материальная помощь в объеме 930 тысяч рублей, - отметил Андрей Ермаков. – После судебного решения пострадавшие могут обращаться в суд о возмещении ущерба.

Напомним, летом в одной из гостиниц Геленджика прогремел взрыв газа. В результате погибли 2 человека.