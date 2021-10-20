Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2021 15:14

Бывшего сотрудника министерства природных ресурсов Кубани будут судить за взятку

За помощь одному из лесничеств работник просил полмиллиона
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Краснодаре перед судом предстанет бывший сотрудник министерства природных ресурсов Кубани. Его обвиняют в получении взятки в размере полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в начале прошлого года он решил помочь Новороссийскому лесничеству с получением личной выгоды. Служащий сообщил директору, что может помочь с преимуществами по службе. За это сотрудник просил 500 тысяч рублей. В свою очередь, директор предприятия сообщил об этом правоохранителям.

При следующей встрече – получении взятки – сотрудника министерства задержали. Отмечено, что в момент задержания он пытался избавиться от денег.

- Обвиняемый задержан и находится в заключении под стражей. Собраны необходимые доказательства, материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд, - говорится в сообщении пресс-службы.