Бывшего сотрудника министерства природных ресурсов Кубани будут судить за взятку

Фото из архива КП

В Краснодаре перед судом предстанет бывший сотрудник министерства природных ресурсов Кубани. Его обвиняют в получении взятки в размере полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в начале прошлого года он решил помочь Новороссийскому лесничеству с получением личной выгоды. Служащий сообщил директору, что может помочь с преимуществами по службе. За это сотрудник просил 500 тысяч рублей. В свою очередь, директор предприятия сообщил об этом правоохранителям.

При следующей встрече – получении взятки – сотрудника министерства задержали. Отмечено, что в момент задержания он пытался избавиться от денег.

- Обвиняемый задержан и находится в заключении под стражей. Собраны необходимые доказательства, материалы уголовного дела переданы для рассмотрения в суд, - говорится в сообщении пресс-службы.