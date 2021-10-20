Военных запаса приглашают вступить в мобилизационный резерв в Краснодаре

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В Краснодаре военных запаса приглашают вступить в мобилизационный резерв. Состав будут периодически привлекать к тренировкам и военным сборам, а к основному заработку прибавят средства, сообщает пресс-служба городской администрации.

Резервистам будут выплачивать по 10 тысяч рублей в зависимости от звания и должности, а за посещение военных сборов до 75 тысяч начислят офицерам и до 29 тысяч рублей – солдатам, сержантам и прапорщикам. Тренировки для состава проводятся три дня каждый месяц. Сборы, в свою очередь, проходят раз в год продолжительностью 30 дней.

- Кандидаты должны быть годными по состоянию здоровья к военной службе, установлены и возрастные критерии: для солдат, сержантов и прапорщиков — до 42 лет, для младших офицеров — до 47 лет, для старших офицеров и полковников — до 52 и 57 лет, - говорится в сообщении пресс-службы.

Обратиться за более подробной информацией можно в военные комиссариаты Западного и Прикубанского округов и Карасунского и Центрального округов.