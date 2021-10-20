53% краснодарцев считают, что важно инвестировать

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

По итогам опроса, проведенного «Сбер Управление Активами», их доля достигла 53%. В целом по стране такого мнения придерживается почти 40% населения, в 2019 году аналогичный ответ давали 26,6% опрошенных, а в 2020 году — 29,5%.

Если говорить о географических различиях, то чаще всего считают, что для повышения уровня жизни надо учиться зарабатывать на финансовых рынках и вкладывать деньги в ценные бумаги, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Красноярске и Ростове-на-Дону.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк.

Татьяна Сергиенко, управляющая Краснодарским отделением Сбербанка:

«Краснодар входит в ТОП-3 городов России вместе с Москвой и Санкт-Петербургом, где чаще всего отмечают важность инвестирования. 53% краснодарцев считают накопления эффективным способом повысить доход современной российской семьи. В среднем же по стране такого мнения придерживаются от 24% до 64% опрошенных. Интерес жителей Кубани к инвестиционным продуктам отчасти связан и с тем, что сегодня для вложения, например, в ПИФы, необходим только смартфон с доступом в интернет и банковское приложение. Учитывая опыт последних лет, а также данные исследований, уверена, что в перспективе фондовым рынком будет пользоваться все большее количество краснодарцев».

Главными способами повышения доходов по-прежнему считают необходимость больше и лучше работать (67,7%) и получить образование (56,7%). Однако вложения на фондовом рынке входят в обиход все большего числа россиян, которые уже практически приравнивают возможность повышения дохода с помощью собственного бизнеса (44,8%) к вложениям на фондовом рынке (38,6%). Как свидетельствуют данные опроса, 4 указанных выше способа являются самыми массовыми.

Больше всего тех, кто считает, что для достижения высокого уровня жизни и доходов необходимо учиться инвестировать в финансовый рынок и вкладывать деньги в ценные бумаги, среди молодых людей с высшим образованием. 57,9% опрошенных в возрасте 18 30 лет считают необходимым использовать финансовые инструменты как дополнительный источник дохода. Аналогичного мнения придерживается 47,9% респондентов в возрасте 30 40 лет и 44% опрошенных в возрасте 40 50 лет. При этом такую позицию разделяют почти в равной степени и мужчины, и женщины — 40,6% и 36,5% соответственно.

Наибольшее число респондентов, которые считают, что повышение уровня дохода возможно с помощью инвестиционных инструментов, среди людей с высшим и послевузовским образованием — 56,2%. Среди респондентов со средним профессиональным образованием доля таких людей также высока — 46,5%. Среди респондентов с неоконченным высшим образованием доля тех, кто считает фондовый рынок неотъемлемой частью высокого дохода, значительно ниже — 34,4%.

Исследование проводилось в сентябре 2021 года в 37 российских городах с населением более 500 тысяч по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. Респонденты имели возможность дать множественный ответ на предложенные вопросы.