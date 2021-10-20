В Краснодаре политики и представители духовенства собрались на ежегодных Кирилло-Мефодиевских чтениях

Фото: пресс-служба администрации региона

В Краснодаре представители администрации, ЗСК и духовенства встретились на XXVII Всекубанских духовно-образовательных Кирилло-Мефодиевских чтениях. Темой собрания текущего года стало 350-летие Петра I, сообщает пресс-служба краевой администрации.

На встрече с представителями духовенства присутствовали глава региона Вениамин Кондратьев, вице-губернаторы Анна Минькова и Александр Власов, председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

–Любое событие сегодня можно объяснить с научной точки зрения, но при этом нельзя забывать о духовно-нравственных основах. Необходимо прививать детям кубанскую культуру и рассказывать о традициях: для этого нужно говорить с молодежью на одном языке, выходить на площадки, которые ей интересны, – сказал Вениамин Кондратьев.

Так, на Кубани проводится тематический «Час духовности» в 285 региональных школах. Кроме того, основан мультимедийный комплекс «Россия – моя история». А в Динском районе строят по военно-патриотическому воспитанию им. генерала Виктора Казанцева.

– Мы должны показывать молодежи правильные примеры, давать возможность раскрывать свой потенциал. В крае сформирована стратегия по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию, - в свою очередь, отметил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий.