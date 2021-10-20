До 6 лет лишения свободы грозит краснодарцам, укравшим медный кабель в подъезде многоэтажки

Фото из архива КП

В Краснодаре два местных жителя заключены под стражу за воровство медного кабеля. Проводку обвиняемые украли в одном из подъездов многоэтажки. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Управляющий компании многоквартирного дома обратился к правоохранителям с заявлением о пропаже кабеля. Оказалось, что медное устройство изъяли два местных жителя, после чего сдали его на металлолом. «Заработанные» деньги злоумышленники потратили в личных целях. А ущерб от кражи составил около 700 тысяч рублей.

- В настоящее время мужчины задержаны и находятся в заключении под стражей. Согласно статье, по которой возбуждено уголовное дело, им грозит наказание в виде лишения свободы с максимальным сроком до 6 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.